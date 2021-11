Primeiro encontro presencial de turma do Senac foi ao ar livre em Alegrete

A Aprendizagem do Senac Alegrete, realizou seu primeiro encontro presencial desde o início das aulas em 5 de abril deste ano.

Aprendizagem Senac teve aula sobre Índice de Bem-Estar no Trabalho

No último dia 25 de outubro de 2021, a Aprendizagem do Senac realizou sua primeira atividade externa com o “Projeto IBT – Índice de Bem-Estar no Trabalho”. As atividades foram coordenada pela professora Ingridi Porto, no Parque Rui Ramos, popularmente chamado por Praça dos Patinhos.

Professora Ingrid coordenou os trabalhos

Foi uma tarde de troca de conhecimento, brincadeiras, no primeiro encontro dos alunos fora da sala virtual. Uma aula divertida e com muita energia positiva entre os alunos.

Alunos participaram efetivamente da aula

Foi realizado um piquenique e chimarrão alusivo aos 190 anos de Alegrete. O evento foi estruturado respeitando o protocolo do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, atualizado em 11 de agosto de 2021.

Alunos respeitaram os protocolos sanitários

Uso de máscara obrigatório para todos os momentos do evento. Os alunos portavam suas carteiras de vacinação ou App. Os alimentos do piquenique foram embalados de forma individual, e não houve compartilhamento de alimentos ou copos e cada um levou seu chimarrão. Ao final da aula, foi mantido o local limpo, onde todos recolheram os resíduos e embalagens, descartando no lixo.

