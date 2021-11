Confraria da Praça Nova constrói pergolado

A Confraria da Praça Nova que reúne homens de várias épocas de Alegrete para uma confraternização fraterna aos sábados de manha, parou na pandemia, mas não desapareceu.

Tanto que agora está sendo construído um pergolado no local onde se reúnem para melhor caracterizar e reunir os confrades.

Confraria da Praça Nova

Jose Airam Vasconcelos diz que sem poder se reunir na Praça, devido a pandemia, ultimamente fizeram algumas reuniões nas casas de amigos confrades.

A Confraria da Praça Nova que tem mais de cinco anos reúne homens para falar de amizades, politica, esporte, música, poesia e cultura em geral em momento de muita união e irmandade , disse José Airan.

Ele diz que os filhos dos mais velhos já se integram a esse movimento que tem o diferencial da amizade, respeito, alegria e muita união.

A expectativa é que até o fim do ano, já com o pergolado os encontros até com churrasquinho volte à Praça Nova com muito papo e alegria, destacou José Airan Baialardi Vasconcellos. O Pergolado tem a a parceria da Hormignon artefatos de cimento