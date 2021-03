Agressão entre irmãos vai acabar na justiça

Compartilhe















Mulher de 36 anos denunciou o irmão por agressão. A vítima fez um registro na Delegacia de Polícia de Alegrete contra o acusado pois o mesmo a agrediu com dois tapas na face. Segundo informações da mulher, que reside no bairro Izabel, o homem de 39 anos esteve em sua casa durante a manhã. Ele foi visitar a mãe de ambos que reside com a vítima. Durante o período em que esteve na residência, o acusado se desentendeu com a sobrinha de 12 anos, algo que já ocorreu outras vezes, porém, desta vez, ele teria ameaçado a menor. O homem disse que iria dar tapas e puxões de orelha. Quando a mãe percebeu o que estava acontecendo, saiu em defesa da filha. O irmão não gostou da reação e a agrediu com dois tapas na face. Ela solicitou que ele se retirasse da casa e posteriormente realizou o registro e disse que deseja processar o irmão pelo ocorrido.