Gripário no IEEOA mantém média de mais de 100 atendimentos diários em 27 dias

Em outubro do ano passado, o gripário que era localizado na Santa Casa de Alegrete, desde o início da pandemia, foi realocado na UPA. À época, o arrefecimento dos casos, fez com que a Unidade de Pronto Atendimento, pudesse acolher a demanda de pacientes. Entretanto, com o número expressivo e a explosão de novos infectados no mês de fevereiro, fez com que uma ação entre os órgãos de segurança novamente realocassem o gripário para que leitos fossem disponibilizados para pacientes na UPA. Por esse motivo, desde 27 de fevereiro, o ginásio do IEEOA, passou a receber os pacientes com suspeitas da doença e infectados que precisam de atendimento médico. No local, com auxílio do Exército Brasileiro, foi montada uma estrutura e uma equipe da Secretaria de Saúde do Município e voluntários passaram a atender os pacientes. O atendimento segue os rígidos protocolos de cuidados com a saúde.

Neste período, até o dia 27 de março, foram realizados 3.100 atendimentos. Destes, muitos pacientes foram encaminhados à UPA pela ambulância, em situações mais graves. Sendo que, no dia 2 de março foi o dia de maior procura com 169 fichas e no dia 27 de fevereiro o menor fluxo com 52 pessoas atendidas.

O Farmácia Móvel também está atuando em frente ao gripário para atendimento exclusivo às pessoas com sintomas gripais que estão sendo atendidas no local.

O objetivo do atendimento no IEEOA é realizar uma triagem mais rápida, diminuindo o tempo de permanência dos pacientes sem gravidade nas unidades de saúde.

O CTR funciona de segunda a sexta-feira das 7h30 às 21h e sábado e domingo das 7h30 às 20h.

A secretária de Saúde, Haracelli Fontoura explica que atendimento no gripário possibilitou a diminuição do fluxo de pacientes na Unidade de Pronto Atendimento (UPA), preparada para receber todos os tipos de emergência e que também teve seus leitos transformados em hospital de campanha. “Cada situação é analisada individualmente. Nos casos mais graves, o paciente é transferido de ambulância para a UPA ou hospital”, reitera.

O prefeito Márcio Amaral alerta que a Prefeitura tem tomado todas as medidas necessárias para o combate à doença no município, mas a população precisa colaborar. “Por mais que a gente faça e invista, se as pessoas se descuidarem, não tem sistema no mundo que consiga atender a todos da forma que a gente gostaria. Por isso, continuo fazendo o apelo: fiquem em casa o máximo possível, principalmente nessa fase aguda, usem máscara e mantenham o distanciamento. Se cuidem.”