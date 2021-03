Atenção motoristas! Inversão de preferencial em cruzamento na Marquês de Alegrete com a Sampaio

Compartilhe















A Prefeitura Municipal de Alegrete, por meio da Secretaria de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, informa aos motoristas e a comunidade em geral que a inversão da via preferencial entre o cruzamentos das ruas Marquês de Alegrete e General Sampaio, não foi realizada em razão da impossibilidade da pintura da via devido ao mau tempo do último final de semana. Informa que a ação será realizada nos próximos dias e assim que concretizada terá a orientação da Guarda Municipal no local e a ampla divulgação por parte do setor responsável.

No último final de semana estava previsto a troca de preferencial. A partir do momento em que for realizada a inversão, todos os motoristas precisam ficar atentos à parada obrigatória que será na General Sampaio, sendo que a Marquês do Alegrete será preferencial neste cruzamento.