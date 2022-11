Agressão entre tio e sobrinho teve pancadaria, ameaça de morte e parou no plantão da DP

Em uma empresa de Alegrete, localizada na região central da cidade, uma discussão entre família terminou em pancadaria.

Segundo registro feito na Delegacia de Polícia, o suspeito chegou no estabelecimento comercial do sobrinho e questionou sobre um consórcio(não houve registro dos detalhes), quando foi explicado que não seria da pessoa que ele questionava e, sim, da empresa.

Transtornado com a resposta e sem aceitar os argumentos, de imediato passou a agredir o sobrinho com socos pelo corpo, momento em que o pai da vítima, intercedeu e também, foi agredido ficando com lesão no nariz.

Em ato contínuo, novamente, o sobrinho o agarrou com um “mata-leão”. Desta forma, o agressor ameaçou pai e filho de morte e jogou o celular do empresário(sobrinho), no chão, causando danos.

Depois de toda a pancadaria e das lesões, o empresário foi à Delegacia registrar ocorrência e solicitar representação criminal contra o tio.