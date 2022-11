Infra limpa Porto dos Aguateiros, um dos principais parques de Alegrete

O Parque dos Aguateiros é um dos locais mais bonitos e aprazíveis de Alegrete. E para preparar o local já para os dias mais quentes que estão chegando, o ex vereador e morador do bairro São João próximo ao Parque, Celeni Viana, agilizou a limpeza do Parque.

Porto dos Aguateiros foi limpo

Uma equipe da Secretaria de Infra Estrutura realizou a limpeza geral do Parque para que famílias, crianças e agora com o projeto mexa-se no parque, possa usufruir do espaço público.

Viana diz que vão providenciar areia para as quadras de futebol e vôlei, já que muitos dos bairros próximos aos Aguateiros gostam de praticar atividades fisicas.