Agressor é indiciado após briga por animal resultar na morte de idoso em Manoel Viana

Segundo as informações apuradas, a vítima e o agressor se envolveram em uma discussão relacionada a um animal, especificamente a cadela de estimação da família do agressor. Durante o desentendimento, o idoso foi agredido com um soco, caiu no chão e sofreu um traumatismo cranioencefálico.

Após receber atendimento inicial, o idoso foi transferido para hospitais em Alegrete e posteriormente para Uruguaiana, onde acabou falecendo devido aos ferimentos. A delegada de polícia encarregada do caso, Daniela Barbosa de Borba, baseando-se nas evidências reunidas durante o inquérito, decidiu indiciar o agressor por lesão corporal seguida de morte.

O fato foi capturado por câmeras de monitoramento, e várias testemunhas que presenciaram a briga prestaram depoimento durante a investigação. O indiciamento marca um passo importante no processo de busca por justiça em relação à trágica morte do idoso em Manoel Viana.