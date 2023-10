Alegretense campeão gaúcho nos 800 metros rasos e recordista embarca para Brasília

Alegretense Ezequiel (569), com sua equipe de atletismo

Filho do casal alegretense Valerissa dias Lopes e Claudenir Lopes de Oliveira, o guri está radicado em Arroio do Sal desde 2017, quando foi morar com a família no litoral do RS.

Ezequiel faz parte da Oficina de Atletismo do PROMEC e competiu representando a Ascort (Associação dos corredores de Torres). Nesta competição, ele obteve resultados expressivos levando em consideração que a maioria dos adversários tinham 15 anos.

O alegretense correu os 1000mts em 2’50, seu recorde pessoal e ficou em 4° lugar entre mais de 20 atletas. Além disso, conquistou a 3° colocação nos 1000mts com obstáculos, prova muito difícil e que ele participou pela primeira vez.

No último dia 21, Ezequiel ao lado dos atletas Leonardo Gomes (Escola Raimundo) e Rafael Caldas (Escola Aracy) participaram do campeonato estadual sub-14 de atletismo, em Santa Cruz do Sul.

Os três alunos fazem parte da Oficina de Atletismo do PROMEC e competiram representando a ASCORT (Associação dos Corredores de Torres). Saíram de Arroio do Sal de madrugada para se juntar a delegação da Ascort em Torres, de onde partiram rumo a Santa Cruz do Sul.

Ezequiel (ao centro), teve bom desempenho.

A competição teve a presença de atletas de várias regiões do Estado e mesmo assim, eles conseguiram excelentes resultados. O atleta alegretense foi o campeão dos 800 mts e bateu o recorde da competição. Já Léo foi o 5° colocado nos 60 mts e também nos 150 mts. Enquanto Rafinha conseguiu o 5° lugar nos 800 mts. Além disso, bateu seu recorde pessoal nos 150 mts e nos 800 mts.

Ezequiel é campeão gaúcho nos 800m e novo recordista do campeonato, ele treina sob o comando e supervisão técnica do professor Elton Dias que faz um excelente trabalho na Escola de Atletismo de Arroio do Sal e o professor Cláudio da escolinha Projeto Brincar de Correr da Escort.

Nesta sexta-feira (27), o alegretense Ezequiel está indo para Brasília, onde vai representar o atletismo gaúcho nos 800 metros do JEBS. Os JEBs 2023 são a principal competição escolar do país e reunirá atletas com idades entre 12 e 14 anos, matriculados em instituições de ensino públicas e privadas de todos os estados brasileiros. Esse ano, os jogos acontecem em Brasília, entre os dias 26 de outubro e 9 de novembro.

