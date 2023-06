Agressor se mostrava valente e corajoso até perceber que a BM estava a caminho

No último dia 25, por volta das 06h20, uma guarnição da Brigada Militar foi acionada no bairro Vila Nova. A denúncia envolvia uma mulher de 55 anos que estava sofrendo ameaças e violência por parte de seu ex-companheiro.

Ao chegar à residência, os policiais fizeram contato com a vítima, que relatou ter vivido momentos angustiantes um pouco antes dos PMs. Segundo seu depoimento, o ex-companheiro invadiu o pátio de sua casa e começou a proferir insultos dirigidos a ela, além de ameaças. O acusado também chutou a porta da residência, na tentativa de arrombá-la.

Diante do pavor e do receio do que poderia ocorrer, a mulher acionou imediatamente a Brigada Militar. Ao notar que a polícia havia sido chamada, o indivíduo fugiu do local antes da chegada das guarnições, e não foi possível localizá-lo, posteriormente.

Diante dos fatos apresentados pela vítima, os policiais a acompanharam até a Delegacia de Polícia, onde realizou a ocorrência.