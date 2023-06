Encontro de Ex-Atletas revive o passado com muita solidariedade e companheirismo

No último sábado,(24), ocorreu em Alegrete, o 2º encontro de ex-atletas, com a presença ilustre de Sandro Goiano e Ortiz.

O evento começou na manhã de sábado, no Restaurante Bistrô, que recebeu os ex-atletas com uma grande festa, com direito a Geral do Grêmio dando o tom da chegada das estrelas.

A festa estendeu-se até a noite no Ginásio da Arena Alegrete. Os masteres do Internacional entraram em quadra contra a boa equipe alegretense da AABB. O jogo começou bem disputado, porém, a qualidade do time Campeão Mundial de Futsal falou mais alto e o colorado aplicou uma senhora goleada de 8 a 0 na equipe de Alegrete. Após a partida, foram prestadas homenagens a atletas do passado e a integração permanaceu até a entrega da premiação.

No fechamento da noite, o jogo mais aguardado entre amigos do Ortiz/Sandro Goiano, contra os legends do Real/Clube Sete de Setembro. A partida foi marcada pela emoção de reviver o passado, vários atletas jogaram juntos em diversos campeonatos Brasil a fora. No começo da partida, o clima de amizade ficou de lado, a equipe Ortiz saiu vencendo com um gol relâmpago, minutos depois a equipe alegretense virou a partida com um golaço de Cako, relembrando os velhos tempos.

Na segunda etapa, a equipe de Ortiz/Goiano, virou a partida com gols dos anfitriões da festa, placar final 5 a 4 para equipe das estrelas. No fim do espetáculo, uma invasão de torcedores para tirar foto com os atletas, querendo eternizar esses momentos especiais com os ídolos de uma geração. A equipe organizadora do evento, agradece ao público que foi prestigiar esse craques do mundo do futebol trouxeram o passado no presente. A entrada no evento, 2kg de alimentos por pessoa, serão revertidos aos Asilos; Casa Lar do Idoso e São Vicente de Paulo.

No encontro, como já é tradição, foram feitas homenagens. O craque Marucho recebeu uma placa por sua atuação no futsal. Quem também foi destacado por sua atuação esportiva, foi o alegretense Roberto Japur, ele recebeu uma camiseta do Real num quadro personalizado. A homenagem in memoriam foi para Edinho Vilaverde, familiares receberam uma camiseta dos Legend’s num quadro emoldurado.

Marileuza Vilaverde recebeu a justa homenagem para o desportista Edinho Roberto Japur Marucho, com o manto do Sete de Setembro

Fotos: Reprodução