Encontro regional reúne espíritas de Alegrete e Manoel Viana em São Borja

Evento promoveu estudos e reflexões sobre a missão dos espíritas e reuniu lideranças e trabalhadores do movimento espírita da região

Um grupo de alegretenses participou, no último domingo, de um encontro regional espírita realizado em São Borja. Representantes da União Municipal Espírita (UME) de Alegrete, por meio das casas espíritas Eulália Nogueira e Manoel Quintana, integraram a programação ao lado de participantes de uma instituição espírita de Manoel Viana.

O encontro foi marcado por um dia de estudos, diálogo e reflexão em torno do tema “Missão dos Espíritas: consigo mesmo, com o Centro Espírita e com a Nova Era”. A proposta foi estimular a reflexão sobre o papel individual dos trabalhadores espíritas, o compromisso com as instituições que integram o movimento e os desafios diante de um novo momento da sociedade.

A programação também contou com a participação de lideranças estaduais e regionais do movimento espírita. Entre os presentes estiveram o presidente da Federação Espírita do Rio Grande do Sul (Fergs), Antônio Nascimento; a vice-presidente de Relações Institucionais da entidade, Liamara Nascimento; e o diretor de Rede Federativa, Heitor Darde. Lideranças locais da Doutrina Espírita e presidentes das Uniões também participaram das atividades.

O encontro foi inspirado nas diretrizes do Plano de Trabalho para o Movimento Espírita Brasileiro (PTMEB 2023–2027), documento que orienta ações voltadas ao fortalecimento e à integração do movimento espírita no país. A proposta do evento foi reunir trabalhadores e dirigentes da região para ampliar o diálogo, compartilhar conhecimentos e fortalecer a atuação conjunta das instituições.

Para os participantes de Alegrete, a presença no encontro representou também uma oportunidade de integração com representantes de outras cidades e de aprofundamento dos estudos relacionados à atuação dos espíritas. A temática abordada buscou relacionar a vivência pessoal dos princípios da Doutrina Espírita ao compromisso com o Centro Espírita e à construção de um movimento mais integrado e sustentável.

A participação regional ocorreu em um ambiente de confraternização e aprendizado, tendo como princípios destacados a fé, o trabalho e a união. A iniciativa reforçou a importância da articulação entre as casas espíritas e as entidades representativas para a continuidade das ações de estudo, divulgação e prática dos ensinamentos espíritas.

A Doutrina Espírita

O Espiritismo é definido por seus seguidores como uma doutrina de base científico-filosófica e de caráter religioso cristão, dedicada ao estudo da natureza, origem e destino dos espíritos e de suas relações com o mundo corporal.

A Doutrina Espírita surgiu na França, em meados do século XIX, a partir dos trabalhos do educador francês Hippolyte Léon Denizard Rivail, que adotou o pseudônimo de Allan Kardec. Entre suas obras fundamentais está O Livro dos Espíritos, publicado em 1857, considerado marco da sistematização da doutrina.

A partir da França, o Espiritismo se expandiu para diferentes países e passou a desenvolver, no Brasil, uma ampla rede de instituições voltadas ao estudo, à prática e à divulgação de seus princípios. No Rio Grande do Sul, esse movimento é articulado, entre outras estruturas, pela Federação Espírita do Rio Grande do Sul, que atua na integração das instituições e trabalhadores espíritas do Estado