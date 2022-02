Ainda é um mistério o desaparecimento do caminhoneiro André Martins

Mistério acerca do desaparecimento do alegretense, o caminhoneiro André Martins de 40 anos se mantém nesta quinta-feira(3). A família foi a Rosário do Sul, depois que o trabalhador deixou de ter contato com a esposa e, ela saber que o rastreador do caminhão ficou ativo até cerca de 28 km depois que ele saiu de Rosário em direção a Alegrete.

André estava em um posto de combustíveis e, saiu por volta da 00h10 de quarta-feira(2), depois de lavar o caminhão baú da empresa Faro. Ele vestia o uniforme da empresa, camisa azul e calça. O celular está desligado.

Desde as primeiras publicações em grupos de whatsApp na tentativa de informações, a notícia sobre o desaparecimento do alegretense viralizou e ganhou uma grande repercussão na tentativa de chegar até a localização dele. O pai, a esposa, irmã, amigos, conhecidos e até pessoas que não o conheçam estão em orações.

O caminhão baú estava vazio, de acordo com a irmã Andreia Simone. O veículo tem placas, ITM 3836 da empresa Faro.

A última informação foi de que o caminhão estava nas imediações do Posto Itapevi , metade no acostamento e a outra na pista, com as luzes desligadas .

A família está desesperada e pede que as pessoas compartilhem e, se alguém, souber notícias ou qualquer informação entre em contato pelos telefones: 999163518 (Andreia – irmã), 996130720 ( pai), 999044338 (esposa).