Motorista de Kadett faz disparos de revólver em via pública, foge da BM, mas acaba preso

Na madrugada de domingo(21), depois de denúncias de disparos de arma de fogo, em via pública, por indivíduos em um Kadett, as guarnições da Brigada Militar localizaram e identificaram os acusados.

Além da apreensão de um revólver e um simulacro, o motorista do carro foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. O crime foi inafiançável, desta forma, ele foi levado ao Presídio Estadual de Alegrete.

Conforme ocorrência, as guarnições foram informadas através do 190 de que um homem em um Kadett, estaria realizando disparos de arma de fogo, no bairro Sepé Tiaraju. O motorista ao ver as guarnições saiu em fuga.

Durante o percurso, os policiais que realizavam o acompanhamento, perceberam que o motorista e o carona jogaram objetos pelas janelas. O carro em alta velocidade seguiu em direção ao bairro Prado onde foi abordado na rua Rincão dos Poetas. Os objetos arremessados foram localizados. Um revólver marca argentina municiado com quatro cartuchos, não deflagrados e um simulacro(um objeto que ao ser visualizado pode ser confundido com uma arma de fogo, sem poder para efetuar disparos), de pistola.

Os dois ocupantes do carro foram identificados e conduzidos à Delegacia de Polícia. Em contato com o Delegado de Plantão foi determinado prisão em flagrante para o motorista do carro, pois ele foi o responsável por arremessar o revólver, conforme ocorrência. Sem fiança, depois de ouvido foi levado à Casa Prisional.