Ajude a Santa Casa de Alegrete a mobiliar novos prédios: acolha a ideia do Pix do bem

Em uma cidade onde a solidariedade é um valor intrínseco, essa campanha vem como um reflexo do espírito colaborativo que permeia as ações locais.

Com o apoio dos governos Federal, Estadual e Municipal, têm sido realizados avanços significativos na estrutura física do hospital. No entanto, a contribuição da população tornou-se vital, pois a Santa Casa enfrenta desafios mensais para fechar suas contas. Diante desse cenário, a campanha visa arrecadar recursos para a conclusão de obras imprescindíveis, como o Ambulatório da Gestante de Alto Risco e a Casa de Acolhimento das Mães da Neo.

Essas instalações não são apenas construções físicas, mas sim espaços de conforto e amparo para futuras mamães que enfrentam complicações durante a gestação e para as mães de recém-nascidos que necessitam de cuidados na UTI Neonatal. São locais que garantem o suporte necessário para a sobrevivência dos bebês em situações de risco, proporcionando um ambiente adequado e acolhedor para essas famílias em momentos delicados. O valor de R$365 mil da Campanha é para mobiliar os novos prédios.

Além dessas obras específicas, a Santa Casa tem em andamento uma série de projetos que visam aprimorar seus serviços e infraestrutura. Entre eles, destacam-se a construção da nova UTI adulta, a reformulação da cozinha e do refeitório, a criação do novo centro de endoscopia e colonoscopia, a ampliação do laboratório, do centro de convivência e do ambulatório carisaude, bem como a inauguração do novo posto 9.

A campanha “Acolha Esta Ideia” recebe doações por meio do CNPJ 87.200.929.0001-42, e cada contribuição, por menor que seja, representa um gesto de solidariedade e apoio à Santa Casa de Alegrete. Em tempos onde a saúde pública enfrenta desafios constantes, a união da comunidade em torno de uma causa tão nobre demonstra o poder transformador que a colaboração pode ter na construção de um futuro mais justo e humano para todos.

Fotos: Gerson Brandolt