Partidos políticos celebram os 105 anos de nascimento de João Goulart

O documento também enfatizou os 60 anos do anúncio das Reformas de Base, feito em 13 de março de 1964, que propunham reformas fiscal, educacional, habitacional e agrária.

As representações partidárias ressaltaram a importância histórica de João Goulart e as consequências que suas propostas de reformas poderiam ter tido para o país, caso tivessem sido implementadas na época. As Reformas de Base, se concretizadas, poderiam ter contribuído significativamente para o avanço do Brasil em diversos aspectos.

Novos soldados incorporam no serviço militar no 12º BE Cmb Bld em Alegrete

No entanto, as reformas enfrentaram resistência e não foram realizadas conforme planejado, deixando uma marca na história política brasileira. O documento entregue ao prefeito reflete a valorização desses eventos históricos e busca manter viva a memória de João Goulart e sua contribuição para o país.