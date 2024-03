Assercal ainda não recebeu resposta da Prefeitura sobre os recursos para o Carnaval

Passado 15 dias da entrega, pela Assercal, do Projeto do Carnaval fora de época à Prefeitura, no último dia 20 de fevereiro, a entidade não teve nenhum retorno da administração, conforme a diretoria da entidade.

-Nos cobram na rua, disse Rafael Faraco, se vai ter ou não Carnaval e não temos resposta da Prefeitura até o momento. Ele disse que vão tentar uma reunião esta semana, porque precisam dedicir.

O valor para toda a estrutura da avenida, onde seriam os desfiles que comprende arquibancadas, iluminação, som e banheiros está orçado, conforme o projeto, em torno de 352 mil e seria administrado pela Prefeitura.

Quanto a desistência de algumas escolas de não participar da festa que foi marcada para o fim de semana do dia das mães em maio próximo, Faraco diz que todas essa demora em decidir desistimula quem trabalha e faz a festa. -Isso é até natural, porque as pessoas precisam ter certeza para se organizar e trabalhar em suas quadras. Adiantou que as escolas Nós os Ritimistas, a Mica e a Imperatriz, segundo o presidente da Assercal estão confirmadas para participar, caso saia o recurso. Já as Escolas Rosas de Ouro e Pôr do Sol acenaram que, este ano, não participariam do Carnaval de rua em Alegrete. E a Unidos dos Canudos, há tempos, já havido confirmado não sair no Carnaval de 2024.

Eis parte da fundamentação para o Carnaval 2024 entregue à Prefeitura:

Para ter um carnaval minimamente dentro da realidade dos nossos carnavalescos, o Executivo futuramente deverá repensar o modelo de gestão da maior festa popular do Brasil, tomando frente da organização e trabalhando juntamente com as escolas de samba com o fim de recolocar de forma definitiva o nosso carnaval no cenário nacional. É necessário que as forças políticas viabilizem uma melhora no espetáculo proporcionando maiores condições às escolas de samba para que produzam de forma digna os seus trabalhos. Talvez sejamos um dos únicos municípios onde as escolas de samba não recebem verbas públicas, o que acaba dificultando o desenvolvimento dos projetos.