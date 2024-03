Alegrete tem grande potencial eólico, aponta Eletrobrás

A energia eólica é limpa, é a tendência mundial, e Alegrete não pode ficar fora de emprendimentos futuros que possam ser realizados no Município. Com este objetivo, o engenheiro da Eletrobrás, Gustavo Henrique Schreiner apresentou a empresa para autoridades, produtores e empresários sobre o pontencial de gerar energia no Município e do Parque Eólico em Alegrete.

Ele destacou que Alegrete tem potencial de gerar 7 mil megawates de energia eólica. Isso é muita energia e a produção aqui depende dos produtores, porque área e potencial tem, afirmou. Outro representante da empresa disse que já tem interessados em instalar torres em suas propriedades, e o primeiro passo foi deixar a minuta do contrato para que estudem, e em caso de interesse, eles retornam à empresa.

A Eletrobrás vem desde 2015 estudando o potencial dessa energia na região e instalou duas torres em Alegrete no ano passado. Já tem um parque em Santana do Livramento. A empresa objetiva investir até 2025, 50 bilhões de reais.

O presidente do Sindicato Rural de Alegrete, Luis Plastina Gomes, observou que o cresimento de qualquer região passa pela energia limpa e está no mundo todo e, também, é uma oportunidade de trabalho e renda ao Município.

O professor da Unipampa Jorge Wagner Maciel fez observações sobre a produção de energia em Alegrete que tem áreas com a capacidade para esse modelo de energia.

As empresas CAAL e o grupo Pilecco representadas por seus diretores destacaram a importância da geração dessa energia, tanto para empresas e produtores que poderão ter mais renda em suas propriedades.

O vereador Luciano Belmonte, representando a Câmara, destacou a importância desse momento por entender que temos que modernizar e acomapnhar a tendência de gerar energia eólica de forma limpa e sutenatável e ajudar no desenvolvimento do Município.

O Vice- prefeito, Jesse Trindade, lembrou que a partir de um parque eólico, também se poderá gerar gás metano daqui um tempo. Alegrete dá um passo importante para gerar investimentos em outras áreas de investidores que poderão vir para o Munícípio.

Márcio Amaral destacou a importância para Alegrete ter o seu parque e gerar energia eólica.- Nossa Região precisa inovar para se desenvolver, tem potencial é uma das privilegiadas do estado e do País nesse sentido. Temos que quebrar paradigmas, abrir porteiras e deixar estranhos entrar no campo com objetivo de progresso, salientou.