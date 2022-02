Maioria das hospitalizações e mortes em janeiro são de não vacinados, diz SES

A maioria de internações e mortes por Covid-19 no mês de janeiro no Rio Grande do Sul são de pessoas não vacinadas ou com esquema vacinal incompleto, segundo um levantamento da Secretaria Estadual da Saúde (SES).

Segundo a pasta, 65% das internações e 67% das mortes foram de pessoas que não haviam recebido nenhuma dose do imunizante contra a Covid-19, ou tinham o esquema vacinal incompleto (apenas uma dose no esquema de duas).

Ainda de acordo com o levantamento, cerca de 8,5% da população do RS não fez a segunda dose e 18,6% não tomou nenhuma dose da vacina.

Os dados foram obtidos por meio dos registros de hospitalizações por Síndrome Respiratória Aguda Grave com classificação final de Covid-19 notificadas no Sivep-Gripe (entre 01/01/22 e 27/01/22) e então cruzados com o Sistema de Informações do Programa Nacional de Imunizações (SI-PNI).

O levantamento mostra que em janeiro, o número de hospitalizações de pessoas sem nenhuma dose da vacina foi de 374. Com o esquema incompleto, ou seja, apenas uma dose da vacina, foram 842 pessoas hospitalizadas. Entre os dois indicadores, foram registradas 221 mortes.

Já o número de pessoas internadas com o esquema vacinal completo foi de 515. Nesse caso, as mortes chegaram a 99.

Vacinação

Até segunda-feira (31), o estado somava 8.332.351 pessoas com as duas doses das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca ou a dose única da Janssen. Isso representa 72,6% da população.

Com a dose de reforço, são 2.750.776 pessoas, ou seja, 23,9% da população gaúcha. Além disso, outras 99.418 doses adicionais foram aplicadas em pessoas com baixa imunidade.

O consórcio de veículos de imprensa utiliza dados atualizados do IBGE. Logo, os dados podem diferir levemente dos levantamentos oficiais das secretarias de Saúde.

Vacinação reduz risco de morte em adultos

Os dados de janeiro deste ano seguem a mesma tendência de um estudo do Centro Estadual de Vigilância em Saúde (Cevs) que já tinha apresentado, em dezembro do ano passado, uma redução no risco de morte por Covid em adultos.

Os dados de hospitalizações e óbitos entre agosto e novembro apontaram que o esquema vacinal completo (duas doses ou dose única) reduziu em 87% o risco de morte pela doença nas pessoas com 20 anos ou mais.

Entre os idosos, a vacinação de reforço, por sua vez, foi capaz de diminuir em 95% a incidência de óbitos no período.

Aumento de casos

Segundo a SES, outro fato que aumenta a importância da vacinação é a alta no número de casos de Covid-19 em janeiro. De acordo com o órgão, o mês já é considerado em toda a pandemia como o maior em circulação da doença.

Mais de 316 mil novos casos foram registrados. O dado ainda é parcial, de acordo com a SES, já que ainda podem entrar mais casos relacionados a este período nos próximos dias.

O aumento representa mais do que todo o segundo semestre de 2021 e reflete no aumento das hospitalizações e mortes, que nas últimas semanas também voltaram a ter alta, após meses de queda.