Alegrete atinge 98% da área prevista e lidera ritmo de semeadura do arroz na Fronteira Oeste

De acordo com o levantamento semanal divulgado pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), o município já atingiu 98,00% de sua intenção de semeadura, liderando percentualmente o avanço dos trabalhos entre os doze municípios que compõem a regional da Fronteira Oeste.

Dos 48.344 hectares previstos para o ciclo em Alegrete, 47.377 hectares já foram semeados, restando menos de mil hectares para a conclusão total das operações de campo no município. O desempenho coloca a cidade em posição de destaque não apenas no índice percentual, mas também em volume de área cultivada, figurando como o terceiro maior polo produtor da região, atrás apenas de Uruguaiana (66.511 ha semeados) e Itaqui (51.157 ha).

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Desempenho na Fronteira Oeste

O ritmo acelerado nas lavouras alegretenses impulsiona o resultado consolidado da Fronteira Oeste, que alcançou 96,55% da área estimada. Ao todo, a região já contabiliza 239.051 hectares semeados de uma intenção total de 247.595 hectares.

Confira o avanço da semeadura nos principais municípios da regional (dados consolidados até 11 de novembro):

Alegrete: 47.377 ha semeados de 48.344 ha previstos (98,00%)

Barra do Quaraí: 20.384 ha de 20.850 ha (97,76%)

Itacurubi: 477 ha de 500 ha (95,40%)

Itaqui: 51.157 ha de 53.850 ha (95,00%)

Maçambara: 16.482 ha de 17.350 ha (95,00%)

Uruguaiana: 66.511 ha de 67.130 ha (94,12%)

Quaraí: 10.337 ha de 10.986 ha (94,05%)

Santo Antônio das Missões: 220 ha de 340 ha (93,12%)

São Borja: 24.331 ha de 26.135 ha (93,10%)

Garruchos: 55 ha de 60 ha (91,67%)

Caibaté: 45 ha de 50 ha (90,00%)

Manoel Viana: 1.580 ha de 2.000 ha (79,00%)

Panorama no Rio Grande do Sul

Em âmbito estadual, a semeadura do arroz irrigado alcançou 85,01% da área prevista, segundo atualização de 12 de novembro da Diretoria de Assistência Técnica e Extensão Rural (Dater) do Irga. No total, o Rio Grande do Sul soma 732.676 hectares plantados frente a uma intenção de 861.778,96 hectares para a Safra 2026/27.

Enquanto a Zona Sul já concluiu 100% dos trabalhos e a Fronteira Oeste desponta logo em seguida com 96,55%, as demais regiões produtoras apresentam os seguintes índices:

Campanha: 81,82%

Planície Costeira Interna: 79,15%

Planície Costeira Externa: 74,31%

Região Central: 60,77%

O monitoramento contínuo realizado pelas equipes regionais do Irga permite acompanhar a janela ideal de plantio em cada microrregião, fator decisivo para o potencial produtivo das lavouras gaúchas ao longo do ciclo.

Foto: Nourival Neto