Caminhão carregado de pneus tomba às margens da BR-290 em Alegrete

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que atendeu à ocorrência, o motorista trafegava no sentido Rosário do Sul–Uruguaiana quando, após uma curva, percebeu que o trânsito estava parado em razão do sistema de siga e pare adotado no trecho, devido às obras de reforma na Ponte Branca.

Ao perceber a fila de veículos, o condutor tentou deslocar o caminhão para o acostamento, mas acabou perdendo o controle da direção, ocasionando o tombamento do veículo.

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Apesar do impacto, o motorista não sofreu ferimentos. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) também esteve no local.

A PRF realizou o atendimento da ocorrência. O acidente aconteceu em um trecho que exige atenção redobrada dos motoristas devido às intervenções na ponte e ao sistema de controle do fluxo de veículos.