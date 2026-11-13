Voyage e Siena se envolvem em acidente em rótula da Avenida Ibicuí

De acordo com as informações, o condutor do Voyage, um idoso de 86 anos, trafegava pela Avenida Ibicuí, no sentido bairro-centro, e, ao realizar o contorno da rótula nas proximidades da Casa de Carnes Santo Antônio, acabou colidindo com um Fiat Siena.

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O segundo veículo seguia pela Avenida Ibicuí, no sentido contrário, em direção ao bairro, quando ocorreu a colisão na rótula.

Apesar dos danos materiais nos veículos, ninguém ficou ferido.