Voyage e Siena se envolvem em acidente em rótula da Avenida Ibicuí

De acordo com as informações, o condutor do Voyage, um idoso de 86 anos, trafegava pela Avenida Ibicuí, no sentido bairro-centro, e, ao realizar o contorno da rótula nas proximidades da Casa de Carnes Santo Antônio, acabou colidindo com um Fiat Siena.
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O segundo veículo seguia pela Avenida Ibicuí, no sentido contrário, em direção ao bairro, quando ocorreu a colisão na rótula.
Apesar dos danos materiais nos veículos, ninguém ficou ferido.
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