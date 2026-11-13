Comissão dos Festejos Farroupilhas de Alegrete premia entidades que se destacaram em 2026

A Comissão dos Festejos Farroupilhas de 2026 realizou a cerimônia de premiação das entidades tradicionalistas que se destacaram nas atividades do maior evento tradicionalista do município. O encontro ocorreu no salão do CTG Aconchego dos Caranchos e reuniu representantes de Centros de Tradições Gaúchas (CTGs) e piquetes.

A premiação contemplou diferentes modalidades, reconhecendo o envolvimento, a dedicação e a participação das entidades ao longo da programação dos Festejos Farroupilhas.

Na categoria Melhor Vitrine, o primeiro lugar ficou com o CTG Amizade de Vasco Alves e o GT Os Tauras. A segunda colocação foi conquistada pelo CTG Dona Luiza e pelo Piquete Reponte de Laçadores. Já o terceiro lugar ficou com o DTG do Juventude e o Piquete Tradição Gaúcha.

Na modalidade Cavalgada da Chama, o CTG Farroupilha conquistou o primeiro lugar. O CTG Aconchego dos Caranchos ficou na segunda colocação, seguido pelo CTG Oswaldo Aranha, em terceiro.

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A avaliação da Guarda da Chama também reconheceu o desempenho das entidades participantes. Entre os CTGs, o primeiro lugar foi para o Grupo Nativista Ibirapuitã, o segundo para o CTG Aconchego dos Caranchos e o terceiro para o CTG Oswaldo Aranha. Na categoria piquetes, a classificação ficou com Os Tauras, em primeiro lugar; Filhos do Cerro, em segundo; e Namir Geovani Antunes, em terceiro.

Um dos momentos mais aguardados da programação, o Desfile do Dia do Gaúcho, realizado em 20 de setembro, também teve suas apresentações reconhecidas. Entre os CTGs, o primeiro lugar ficou com o CTG Farroupilha, seguido pelo CTG Oswaldo Aranha, em segundo, e pelo CTG Amizade de Vasco Alves, em terceiro. Entre os piquetes, a classificação foi: Presilha da Amizade, em primeiro; Os Tauras, em segundo; e Reponte de Laçadores, em terceiro.

A comissão também divulgou a classificação geral das entidades que se destacaram nos Festejos Farroupilhas de 2026. Entre os CTGs, o CTG Oswaldo Aranha conquistou o primeiro lugar, seguido pelo Vaqueanos da Fronteira, em segundo, e pelo CTG Farroupilha, em terceiro.

Na classificação geral dos piquetes, o GT Os Tauras ficou com a primeira colocação. O Piquete Reponte de Laçadores conquistou o segundo lugar, enquanto o Presilha da Amizade garantiu a terceira posição.

A cerimônia encerrou um ciclo de atividades marcado pela participação das entidades tradicionalistas e pelo envolvimento da comunidade. O reconhecimento aos destaques de 2026 reforça a importância do trabalho desenvolvido pelos CTGs e piquetes na preservação, na valorização e na continuidade das manifestações culturais e dos costumes do Rio Grande do Sul em Alegrete.