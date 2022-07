A vida por um fio; tentativas de suicídio são frequentemente evitadas

Um jovem e um homem foram resgatados de tentativa de suicídio na Ponte Borges de Medeiros, em Alegrete. Ambas ações foram registradas pelo Sistema Integrado de Monitoramento.

Somete neste primeiro semestre de 2022, foram 14 tentativas de suicídio registradas pelas lentes da câmera da Ponte Borges de Medeiros, felizmente todas foram frustradas pelas ações rápidas de populares solidários ou pelos órgãos de segurança e resgate do Município.

Na última semana, o primeiro caso registrado, foi de um jovem visualizado caminhando em direção à Ponte Borges de Medeiros sentido centro/bairro.

Aparentemente transtornado, ele tirou a camisa e o tênis, passando uma perna sobre a guarda da ponte, fato que chamou a atenção do operador do Sistema Integrado de Monitoramento pelas recorrentes tentativas de suicídio naquele local.



Sem titubear, o servidor acionou o Samu Mental, mas enquanto era feito contato, percebeu que um segundo jovem se aproximava do rapaz e deixou parecer que eles se conheciam.

Era possível perceber que o indivíduo conversava com o jovem na busca de acalmá-lo e, obteve sucesso na conversa.

Depois de um tempo, o jovem aceitou voltar para o leito da ponte e seguiu destino com seu “amigo” sentido bairro /centro pela Avenida Alexandre Lisboa.



Já na madrugada do dia 24 de julho, um senhor que parecia apresentar sinais de embriaguez, parou na ponte e ficou olhando fixamente para as águas do Ibirapuitã.

Depois de alguns minutos, passou uma das pernas na guarda demostrando que teria intenção de se jogar, ficando, primeiramente, suspenso no início e depois no meio da Ponte Borges de Medeiros.

Mais uma vez, o Samu e a Brigada Militar foram acionadas pelo operador do Sistema Integrado de Monitoramento.

Nesse intervalo, populares que passavam na ponte, de carro, foram ao encontro do homem e o agarraram, contra a sua vontade, e ficaram com ele até o Samu o encaminhar à UPA, isso por volta das 2h.

O Sistema Integrado de Monitoramento, funciona 24 horas por dia, 7 dias por semana no auxílio aos órgão de segurança e resgate. Na maioria das vezes dá notoriedade para alguns fatos, buscando preservar a imagem do cidadão que muitas vezes necessita de uma atenção e acompanhamento específico e não encontra nos seus familiares ou entes mais próximos.