GAPAA continua na luta por neuropediatra para atender autistas

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

A situação de mães ou responsáveis por crianças com autismo em Alegrete está bem preocupante com a falta do neuropediatra que deixou de atender em Alegrete.

A presidente do GAPAA, Ana Brasil, diz que a situação está deixando os responsáveis por crianças com autismo em desespero por não terem como consultar pelo SUS e terem um diagnóstico da síndrome do espectro autista.

Ela relata que todos os dias recebe pedidos desesperados de quem busca ajuda para conseguir uma consulta. O médico que vinha de Bagé deixou de atender em Alegrete e, esta semana, ela soube que um dos motivos também foi por decisão particular e não vai retornar.

Ela já encaminhou esta demanda ao Ministério Publico, visto que temos mais de 300 pacientes em Alegrete que precisam deste profissional e a maioria não pode pagar consulta particular. -Nossas crianças e jovens não podem ficar à deriva sem diagnóstico e tratamento, porque só quem tem um filho autista sabe como é, atesta.

Ana Brasil acredita que a Secretaria da Saúde tem que ir atrás de outro profissional, porque ela diz que foi através do trabalho do GAPAA que ela conseguiu esse médico que vinha, de 15 em 15 dias, em Alegrete atender autistas na Santa Casa.