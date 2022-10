Alegrete conquista selo diamante em cerimônia das Salas do Empreendedor 2022

O prêmio representa a qualidade e eficiência dos serviços entregues à comunidade. Na oportunidade, 114 municípios receberam suas certificações classificadas em bronze, prata, ouro e diamante.

No ano anterior, o município ficou com a certificação em ouro. Em um ano de evolução no trabalho, a Sedetur contou com a parceria das Secretarias de Saúde, Meio Ambiente e Finanças e Orçamento para reavaliar processos e melhorar o serviço aos contribuintes.

Estiveram presentes na cerimônia o prefeito Márcio Amaral, o vice-prefeito Jesse Trindade, a secretária da Sedetur, Caroline Figueiredo, e os secretários de infraestrutura, Mario Rivelino, de Educação, Cultura, Esporte e Lazer, Rui Medeiros, e de Segurança Pública, Mobilidade e Cidadania, Daniel Rosso. Também estiveram presentes representantes do legislativo.

