Autor de “Ramilonga” e outros sucessos, Vitor Ramil faz show neste sábado em Alegrete

A apresentação acontecerá no auditório do Centro Cultural Adão Ortiz Houayek, às 20h, e o ingresso é apenas 1 livro, que deve ser retirado antecipadamente no Sesc (Andradas, 71).

Compositor, letrista, cantor e escritor brasileiro, Vitor Ramil é autor de onze álbuns: Estrela, Estrela (1981), A paixão de V segundo ele próprio (1984), Tango (1987), À beça (1995), Ramilonga – A estética do frio (1997), Tambong (2000), Longes (2004), Satolep Sambatown (com Marcos Suzano – 2007), délibáb (CD+DVD – 2010), Foi no mês que vem (duplo – 2013) e Campos Neutrais (2017).

Lançou as novelas Pequod (1995), Satolep (2008) e A primavera da pontuação (2014); o ensaio A estética do frio – Conferência de Genebra (2004); e dois songbooks: Vitor Ramil (2013) e Campos Neutrais (2017). Autor de música e letra da maior parte de seu repertório, Vitor também musicou e gravou poemas de Jorge Luis Borges, João da Cunha Vargas, Angélica Freitas, Fernando Pessoa, António Bótto, Allen Ginsberg, Juca Ruivo, Paulo Leminski, Arnaut Daniel e Emily Dickinson; compôs em parceria com Chico César, Jorge Drexler, Kleiton e Kledir, Zeca Baleiro, André Gomes eJoãozinho Gomes, entre outros parceiros; e versionou quatro canções de Bob Dylan e uma de Xöel Lopez.

Suas canções já foram cantadas por intérpretes como Mercedes Sosa, Chico César, Caetano Veloso, Milton Nascimento, Ney Matogrosso, Fito Paez, Jorge Drexler, Kátia B, Kleiton e Kledir.

Adriana Maciel, Tommy Körberg, Gal Costa, Zeca Baleiro, MPB4, Pedro Aznar, Lenine, Ceumar, Maria Rita, Gutcha e Ian Ramil.

Seus álbuns reúnem um enorme elenco de músicos e arranjadores, entre eles, Nico Assumpção, Carlos Moscardini, Egberto Gismonti, Santiago Vazquez, Marcos Suzano, Hélio Delmiro, Carlos Bala, Hugo Fattoruso, Pedro Aznar, André Gomes, Franco Luciani, Wagner Tiso, Vagner Cunha e Quinteto Porto Alegre.

Entre os dias 10 de outubro e 6 de novembro, a prefeitura em parceria com o Sistema Fecomércio Sesc, montou uma programação cultural muito especial para celebrar os 191 anos de Alegrete. A programação iniciou no dia 10 com a apresentação do Projeto Giro Cultural, conduzido pelo músico Filipe Coelho e seguiu nos finais de semana, com a apresentações do espetáculo “Serelepe e a Casa Mal Assombrada” e demais atividades.

22/10 – Show com Vitor Ramil

20h

Local: Centro Cultural Adão Ortiz Houayek

Ingresso: 1 livro literário (O ingresso deve ser retirado no Sesc e entregue no dia do evento com o livro)

23/10 – Baile comemorativo com a Banda Agito Capilar

19h

Local: Praça Getúlio Vargas

25/10 – Mostra Escolar da Escola Demétrio Ribeiro

9h às 13h

Local: Calçadão

29/10 – Show de aniversário da cidade com a Banda Portal 4

20h

Local: Praça Getúlio Vargas

6/11 – Mateada de aniversário

15h

Local: Praça dos Patinhos

