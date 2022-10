Natal do Bem é lançado pelo Banco de Alimentos em Alegrete

Uma nova atividade ligada ao Banco de Alimentos de Alegrete, que atua há um ano na cidade, está sendo lançada neste dia 20 – o Natal do Bem.

Altemir Pedroso, presidente da AABB, integrante do Conselho de Administração do Banco de Alimentos, diz que o Natal do Bem tem várias ações como cavalgada, além das campanhas de arrecadação de alimentos. O objetivo é chegar as 10 toneladas este ano.

A distribuição dos alimentos, conforme Adão Roberto Rodrigues, é de acordo com o cadastro de famílias que vivem em zonas que possam sofrer inundações ou enchente, famílias de baixa renda, carroceiros, catadores, mulher que cria filhos sozinha ou tem muitas crianças.

Altemir, Adão Roberto e escoteiros do Banco de Alimentos

Os escoteiros, conforme Altemir tem papel importante nesse trabalho, pois eles ajudam desde a arrecadação até a montagem e distribuição das cestas.

Pedroso informou, ainda, que o Banco de Alimentos local está ligado ao do Estado, mas que em breve terá autonomia própria com seu CNPJ e que o trabalho tem o acompanhamento dos conselhos Executivo, de Administração e Fiscal.

Neste primeiro ano de atividades em Alegrete, já foram arrecadados 41 toneladas de alimentos.