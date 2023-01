Alegrete decreta situação de emergência devido à estiagem

Na manhã desta terça-feira (24), o prefeito Marcio Fonseca do Amaral juntamente com a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural, Defesa Civil reuniu-se com representantes de instituições ligadas ao setor primário como a EMATER,Sindicato Rural, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e IRGA, no Centro Administrativo Municipal.

Conforme as discussões trazidas na reunião, a respeito dos danos sociais e econômicos causados pela falta de chuva, os participantes decidiram que este é o momento oportuno para decretar situação de emergência devido à estiagem.

Desde dezembro, os prejuízos econômicos e produtivos causados pela deficiência hídrica vem sendo monitorados pela Secretaria de Agricultura e Emater. Desde novembro de 2022, famílias já vem sendo abastecidas no interior do município. Hoje são aproximadamente 40 famílias que recebem água para consumo humano em propriedades rurais.

No momento, já estão sendo analisadas as tramitações legais seguindo orientações do coordenador da Defesa Civil do Estado do RS, para que possa ser oficializado o decreto de situação de emergência.

Para decretação da situação de emergência, o comprometimento é parcial, a crise é menos grave e ainda não afetou a população. No estado de calamidade, o comprometimento é substancial, sendo a crise mais grave e já com efeitos sobre os cidadãos.

Segundo a Defesa Civil do RS, atualmente 46 municípios estão com Decreto de Situação de Emergência por estiagem. Treze municípios já estão homologados pelo Estado e um com reconhecimento Federal.

Sendo assim, a cidade de Alegrete aguarda o reconhecimento do decreto para receber recursos do governo estadual para amenizar os prejuízos causados pela estiagem.