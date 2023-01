Traficantes são presos, pela PRF, em Santana do Livramento

A Polícia Rodoviária Federal prendeu dois traficantes e apreendeu quase um quilo de crack em um veículo na manhã desta terça-feira (24). A ação ocorreu na BR 158, em Santana do Livramento.

Durante ações de combate ao crime, policiais rodoviários federais abordaram um Gol com placas de Santa Maria que transitava pela BR 158 e, ao vistoriarem o veículo, encontraram cerca de 750 gramas de crack ocultos em uma caixa de som.

Os ocupantes do automóvel, um homem de 23 anos, natural de Nova Palma, com antecedentes policiais por posse de droga e estupro de vulnerável, e outro de 26 anos, nascido em São João do Polêsine, também com antecedentes por posse de entorpecente, não revelaram a origem e o destino da droga.

Ambos foram presos em flagrante e conduzidos à polícia judiciária local. A droga, suficiente para fabricar mais de 6 mil unidades para consumo, foi apreendida.