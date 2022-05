Universidade e escolas de 29 cidades do RS suspendem aulas por causa de tempestade subtropical

Share on Email

A aproximação de uma tempestade subtropical do Rio Grande do Sul, fenômeno que deve provocar frio intenso e rajadas de vento de 110 km/h, levou escolas de 29 cidades a suspender as aulas nesta terça-feira (17). A medida pode se estender até esta quarta-feira (18).

O maior impacto é nas regiões mais próximas do litoral, ou seja, nas regiões Metropolitana de Porto Alegre e Sul.

A rede estadual de ensino suspendeu as aulas em 23 cidades (saiba quais abaixo) que fazem parte das coordenadorias regionais de educação de Guaíba e Rio Grande.

Arambaré

Arroio dos Ratos

Barão do Triunfo

Barra do Ribeiro

Butiá

Camaquã

Cerro Grande do Sul

Charqueadas

Chuvisca

Dom Feliciano

Eldorado do Sul

General Câmara

Guaíba

Mariana Pimentel

Minas do Leão

São Jerônimo

Sentinela do Sul

Sertão Santana

Tapes

Chuí

Rio Grande

Santa Vitória do Palmar

São José do Norte

Dez prefeituras anunciaram a suspensão das aulas na rede municipal de ensino. São elas:

Guaíba

Gravataí

Eldorado do Sul

Rio Grande

Pelotas

Mostardas

São José do Norte

Santa Vitória do Palmar

Porto Alegre

Pedras Altas

Pinheiro Machado

A Prefeitura de Pinheiro Machado divulgou que a medida foi adotada por questão de segurança e cuidado com os alunos, principalmente aqueles que têm aulas nas escolas da área rural, usam o transporte escolar ou estão matriculados em instituições da educação infantil.

Universidade também cancelou as aulas

Na tarde de segunda-feira (16), a reitoria da Universidade Federal do Rio Grande (FURG) decidiu suspender atividades administrativas e acadêmicas em todos os campi da instituição nesta terça. A decisão se baseia no alerta de tempestade emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e pela Defesa Civil.https://6f14122b49d5e73b679359e091b9c9fe.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-38/html/container.html

O alerta

A Defesa Civil Nacional organizou uma entrevista coletiva para informar sobre os cuidados que a população deve tomar em relação à tempestade subtropical que se aproxima da Região Sul do Brasil, afetando principalmente os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

“Possivelmente, entre a terça e quarta-feira, isso poderá nos trazer ventos de ate 110 quilômetros horários. As pessoas não devem se abrigar embaixo de árvores, embaixo de postes. Protejam as suas vidas”, disse o governador do RS, Ranolfo Vieira Júnior.

O frio deve ser intenso e as rajadas de vento podem chegar até 110 km/h. Empresas concessionárias de energia elétrica e de água divulgaram comunicados afirmando já estar se preparando para reforçar equipes e, assim, conter possíveis prejuízos causados pelo mau tempo.

Fonte: G1