Criminoso invade brechó, ameaça mulher com faca e foge com dinheiro e telefone celular

No local, foi feito contato com uma mulher de 43 anos, proprietária de um brechó de roupas usadas. Ela relatou que estava dentro de sua casa quando um indivíduo entrou e a ameaçou com uma faca, exigindo dinheiro e seu telefone celular.

O criminoso conseguiu subtrair a quantia de R$423,00 em dinheiro antes de fugir do local correndo. Segundo a vítima, o suspeito é conhecido por ser usuário de entorpecentes. Apesar das buscas realizadas, o suspeito não foi encontrado no momento. O ocorrido foi registrado pelas autoridades no local da ocorrência.