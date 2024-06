Alegrete enfrenta dias chuvosos: temperaturas permanecem amenas

Corrente solidária auxilia família de Alegrete que perdeu tudo nas cheias de Eldorado do Sul

Nesta segunda-feira (17), o dia começou com muitas nuvens e temperatura média de 16ºC em Alegrete. Ao longo do dia, a temperatura máxima não deve subir muito, chegando a 23ºC, conforme informações do site meteorológico Climatempo. Para terça-feira (18), a previsão é de chuva, especialmente pela manhã, com acumulação de 10 mm. A temperatura variará entre 14ºC e 22ºC durante o dia.

Quarta-feira (19) será o dia com o maior volume de chuva da semana, totalizando 45 mm distribuídos ao longo de todos os períodos do dia. As temperaturas permanecerão dentro do padrão, com mínima de 14ºC e máxima de 26ºC.

Na quinta-feira (20), o dia começará com 15ºC, e a temperatura máxima alcançará 25ºC durante a tarde. A previsão indica uma baixa possibilidade de chuva ao longo do dia.

Para sexta-feira (21), o dia iniciará com chuvas, previstas em 25 mm para o período. As temperaturas variarão entre 16ºC de mínima e 23ºC de máxima.