Corrente solidária auxilia família de Alegrete que perdeu tudo nas cheias de Eldorado do Sul

No início de junho, Angelica Alvez, residente em Eldorado do Sul e natural de Alegrete, mobilizou esforços para obter auxílio após sua família ser severamente afetada pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em uma postagem datada de 1º de junho nas redes sociais, Angelica descreveu a perda completa de seus pertences, incluindo um veículo, essencial para seu trabalho na venda de canudinhos.

“A perda foi devastadora. Perdemos tudo na inundação, inclusive nosso carro, que é crucial para recomeçarmos e nos reerguermos. Estou pedindo ajuda para transportar meu carro para Alegrete-RS”, escreveu Angelica em seu apelo.

A necessidade de trazer o veículo para Alegrete foi atendida graças ao empresário Márcio Morim, que se voluntariou para realizar a higienização completa do veículo de forma gratuita.

“Estamos comprometidos em ajudá-los. Márcio Morim gentilmente ofereceu sua oficina para realizar a higienização do carro. Nosso próximo passo será buscar auxílio para os reparos necessários”, afirmou Flávio Becom, sobrinho de Angelica e residente no bairro Ibirapuitã.

O apoio à família não se limitou à higienização do veículo. Flávio, que é estofador, se comprometeu a consertar os bancos.

“Não estamos solicitando doações em dinheiro. Apenas queremos recuperar nosso carro para retomar nossas atividades em Eldorado do Sul. A generosidade de Márcio Morim mostrou que existem pessoas dispostas a ajudar quem precisa”, comentou Angelica.

O veículo chegou a Alegrete em 6 de junho e agora está sob os cuidados de voluntários e profissionais locais, prontos para realizar os reparos necessários. “Estamos confiantes de que, com o apoio da comunidade e a dedicação de pessoas como Márcio Morim, poderemos superar essa fase difícil e recomeçar nossas vidas”, disse Angelica.

Ao falar com a reportagem do PAT, Flávio mencionou que alguns ajustes mecânicos são necessários no carro e convidou aqueles que puderem contribuir a entrarem em contato pelo número 55 99678-4992.

Essa história de solidariedade e apoio mútuo em tempos de adversidade continua a inspirar, demonstrando que quando as pessoas se unem, o impacto positivo pode ser significativo para aqueles que mais precisam.