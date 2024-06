Gabarito preliminar do concurso da Prefeitura saiu neste dia 17

As provas objetivas desse concurso foram realizadas no dia 16 de junho de 2024 e o gabarito preliminar será divulgado nesta segunda-feira, 17 de junho de 2024, pelo site Legalle Concursos. Os candidatos poderão entrar com recursos administrativos contra os gabaritos preliminares entre os dias 18 e 20 de junho.

A consulta às notas preliminares das provas e a classificação poderá ser feita a partir do dia 11 de julho de 2024.

Concurso da Prefeitura na escola estadual Demétrio Ribeiro

Conforme a banca Legalle o concurso teve um total de 8.300 inscritos, os cargos mais disputados são Agente Administrativo, com 1.568 inscritos, Guarda Municipal, com 1.304 inscritos, e Atendente, com 1009 inscritos. Das vagas oferecidas, 5% são reservadas para pessoas com deficiência e 15% para candidatos negros.

Veja todas as etapas desse concurso conforme a banca Legalle