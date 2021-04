Câmara confirma audiência para debater melhor forma de retorno das aulas em Alegrete

Compartilhe















A Câmara Municipal de Alegrete, presidida pela vereadora Firmina Soares, através da Comissão de Infraestrutura, Desenvolvimento e Bem-Estar Social, sob a presidência do vereador Itamar Rodriguez, estará promovendo um debate sobre a melhor forma do retorno das aulas em Alegrete.

Na próxima quinta-feira (15), acontece uma audiência pública para debater educação e a melhor forma do retorno às aulas.

O governador Eduardo Leite confirmou, durante o fim de semana, que o governo do Estado ingressou com uma nova ação junto ao Supremo Tribunal Federal (STF), para o retorno das aulas presenciais no Rio Grande do Sul, liberando a atividade nas escolas para crianças da educação infantil e os primeiros dois anos – primeira e segunda série – do Ensino Fundamental.

A ação foi barrada por uma decisão da Justiça, ainda no mês de março. “Além do desenvolvimento do aprendizado, ocorre o desenvolvimento emocional, no contato com colegas. O cuidado com estas crianças é muito importante, pois os pais têm que trabalhar e deixar estas crianças com alguém. Por isso nós defendemos a volta das aulas presenciais”, confirma Leite.

O governador disse ainda que além da reversão da decisão junto ao STF, o Piratini busca uma reunião com o ministro Kassio Nunes Marques, responsável pelo processo no Supremo, para que se possa retornar às aulas presenciais. “Isto é para o futuro, mas também pelo presente das nossas crianças”, defendeu Leite.

No último sábado, 10, pais e alunos na cidade de Lajeado fizeram uma carreata pelas principais ruas do município, pedindo a volta das aulas presenciais. A mobilização contou com a participação de centenas de veículos, que enfeitados com balões e cartazes, pediam pelo retorno e reabertura das escolas.

O encontro em Alegrete reunirá não só a Câmara, mas as entidades que trabalham com educação na cidade . De forma remota, os trabalhos serão através dos meios de mídia e tecnologias disponíveis a fim de assegurar os protocolos sanitários de prevenção à pandemia.

Para o vereador Itamar Rodriguez, o tema é relevante num momento muito delicado da pandemia. “Não estamos pressionando o prefeito para o retorno às aulas, mas sim de que maneira ocorrerá essa volta, desde que ela seja de forma segura”, enfatizou o vereador.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, ainda tenta garantir a retomada das aulas presenciais no Estado. E na segunda-feira (12), em reunião com o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Kassio Nunes Marques, pediu uma medida cautelar que derrube as medidas judiciais anteriores, permitindo a assim a volta de alunos dos ensinos Infantil e Fundamental (1º e 2º anos) às salas de aulas.

Outro pedido de Leite foi direcionado ao Ministério da Saúde e foi feito em favor da vacinação antecipada dos professores. “Nós pedimos ao ministério que permita a colocação ao menos dos professores do Ensino Infantil, esta categoria que precisa ser priorizada, para dar mais conforto, segurança e serenidade para o retorno. Não entendo que precise esperar a imunização para voltar, mas é importante que a gente busque esta vacinação o quanto antes até para deixar todos mais seguros para as aulas presenciais”, completou o governador gaúcho.

