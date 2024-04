Alegrete está na região mais adiantada da colheita de arroz do Estado

Share on Email

Conforme dados apurados pela reportagem junto ao técnico do 9º NATE, Nilton Oliveira, Alegrete alcançou o percentual de 62% na área colhida. Dos 50.523 hectares de área semeada no município, já foi colhida uma área de 31.324 hectares.

A colheita avança lentamente no Rio Grande do Sul. Dos 900.203 hectares cultivados com arroz irrigado, 401.723 hectares (44,62%) foram colhidos até o momento. Encontram-se em estádio reprodutivo 7,4%, enquanto 47% estão em fase de maturação.

Os dados foram tabulados pela Divisão de Assistência Técnica e Extensão Rural, a partir de informações das equipes dos Núcleos de Assistência Técnica e Extensão Rural (Nates) do instituto junto aos produtores gaúchos.

Conforme levantamento na Fronteira, foram semeados 263.903 hectares e já foram colhidos 153.239 hectares.