“emdobro.vip”: Aplicativo que oferece comida em dobro já está em operação em Alegrete

Após uma recepção calorosa e uma aceitação ampla, do outlet, os idealizadores decidiram expandir o alcance da campanha por intermédio da criação de uma plataforma que promete não apenas impulsionar os negócios dos empresários locais, mas também proporcionar aos clientes uma experiência gastronômica única, com a vantagem de poderem desfrutar do dobro por meio de uma ampla variedade de estabelecimentos participantes.

O conceito da campanha é simples, porém eficaz: cerca de 40 a 50 empresas de Alegrete se unirão à iniciativa ao longo de um ano. Durante esse período, os consumidores terão a oportunidade de adquirir vouchers por meio da plataforma “emdobro.vip” Alegrete, disponível no site da empresa. Com esses vouchers, os clientes poderão desfrutar de 50 tickets inicialmente por R$ 89,90 reais, proporcionando-lhes acesso a uma diversidade de opções gastronômicas. Cada estabelecimento participante oferecerá a promoção, do dia, “em dobro”, ou seja, ao comprar um produto ou serviço, o cliente receberá outro gratuitamente.

Cesar Iser, um dos idealizadores do projeto, aproveitou a ocasião para expressar sua gratidão pela confiança depositada pelos empresários locais e ressaltou o acolhimento caloroso que recebeu em Alegrete ao longo dos três meses de trabalho incansável com sua equipe.

João Baptista Favero Marques, um dos responsáveis por apresentar o jantar de lançamento, juntamente com o radialista e sócio-proprietário da Rádio Nativa e proprietário do Portal Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros, veículos encarregados de divulgar a campanha, destacou os benefícios que ela trará para a cidade. Ele enfatizou que essa iniciativa não só proporcionará oportunidades significativas para as empresas locais conquistarem novos clientes, mas também garantirá uma avaliação criteriosa de qualidade, atendimento, produtos e ambiente.

“Dessa forma, a campanha promete destacar as diversas opções gastronômicas da cidade, ao mesmo tempo em que oferece às empresas a oportunidade de apresentar seus produtos a um novo público, resultando em benefícios mútuos tanto para os empresários quanto para a comunidade”- falou Jucelino.

O lançamento da campanha “emdobro.vip” foi realizado com grande estilo, contando com a presença dos idealizadores, responsáveis pela mídia, empresários e convidados. O jantar foi preparado pelo Bistrô Alegrete, enquanto a música ficou por conta da cantora Alline Costiti, além de uma “palinha” de Rudi Pinto.

Adão Ramos, empresário do Hotel Alegrete e do Bistrô Alegrete, foi um dos primeiros a aderir à campanha, demonstrando o apoio e entusiasmo dos empresários locais por essa iniciativa inovadora que promete movimentar a cena gastronômica da cidade e fortalecer os laços entre empresas e consumidores. Ao final, foi feito sorteio de três vouchers por meio de uma live no Alegrete Tudo.