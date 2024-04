Tribunal de Justiça garante acolhimento humanizado na Comarca de Alegrete

O Tribunal de Justiça do RS deu um passo importante para garantir um atendimento humanizado em suas varas, em especial às dedicadas às crianças e adolescentes. Iniciou neste mês de abril a distribuição, para todas as comarcas do Estado, de um kit para o aparelhamento das salas de depoimento especial, Varas de Família, Violência Doméstica e nos Juizados da Infância e Juventude.

A Comarca de Alegrete receberá um kit, junto com as outras 232 unidades do Estado e é composto de materiais lúdicos (jogos, brinquedos, lápis de cor, massas de modelar), bibliográficos e mobiliários especiais para a estruturação das salas utilizadas para depoimento especial, visitação assistida e acolhimento.

A proposta da criação deste espaço especial surgiu de uma ação conjunta entre a Coordenadoria Estadual das Mulheres em Situação de Violência Doméstica e Familiar (CEVID) do TJRS, a Coordenadoria da Infância e da Juventude (CIJ/TJRS) e a Corregedoria Geral da Justiça (CGJ/TJRS), adequando-se à obrigatoriedade da Lei 13.431/2017, a qual normatiza e organiza o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência, criando mecanismos para prevenir e coibir a violência.

Segundo a Coordenadora da CEVID, a Juíza-Corregedora Taís Culau de Barros, essa é uma ação muito importante do TJRS, pois demonstra a preocupação da Justiça gaúcha com as pessoas, “nós somos um serviço público que está para servir as pessoas e temos que ter um acolhimento humanizado”, enfatiza.

“Essas salas de acolhimento estarão equipadas com materiais adequados para que as crianças fiquem bem atendidas enquanto sua mãe é ouvida sobre uma situação de violência doméstica, ou enquanto presta depoimento sobre uma situação sensível, ou ainda, enquanto há uma discussão, nos casos de família, que podem envolver guarda, ou um divórcio. Ou mesmo em uma ação que envolva a própria criança ou adolescente. O benefício é enorme para a sociedade”, conclui a magistrada.