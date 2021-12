Vereador Vagner Fan busca recursos para tecnologia.



Após uma rápida agenda em Porto Alegre, mas determinante para o desenvolvimento de Alegrete, o representante da Câmara na cidade, Vagner Fan, retornou com importantes encaminhamentos:

Alegrete estará presente num dos maiores pólos tecnológicos do Rio Grande Sul



Junto ao vereador Pablo Melo (vereador de Porto Alegre), solicitou a inclusão do PampaTec (Parque Científico e Tecnológico do Pampa) no South Summit, que é uma das principais feiras de tecnologia mundial (e será sediado em Porto Alegre no ano de 2022 em março – mês de aniversário da Capital gaúcha que completará 250 anos).

“Será uma grande oportunidade para potencializarmos nosso crescimento tecnológico estando com os melhores do mundo”, destaca Vagner.

Vale lembrar que desde o início do mandato o vereador Vagner Fan nunca utilizou diárias em suas viagens.

Texto: Assessoria Gabinete do vereador Vagner Fan