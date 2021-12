Nadia Manganeli Confecções, em novo endereço e com a mesma qualidade de sempre

Um misto de orgulho, emoção e saudade. Foi desta forma que iniciou a entrevista com a jovem empresária Nadia Mileni dos Santos Manganeli, proprietária da Loja Nadia Manganeli Confecções.

“A família é o bem mais precioso que alguém pode possuir e a importância dela é incomparável. Nos bons e maus momentos a família é a base de tudo. Nada é mais importante e valioso que o amor e a paz de uma família”.

Com essa frase e seguindo o legado de uma família empreendedora Nadia Manganeli, contou à equipe do PAT a sua trajetória, a evolução e as novidades da Loja Nadia Manganeli Confecções.



Em uma visita agradável à empresa na tarde do dia 7 de dezembro, foi possível perceber a evolução de uma jovem que diante dos desafios de manter o próprio negócio mesmo em tempos difíceis, manteve o propósito de oferecer aos seus clientes produtos de qualidade, de marcas renomadas, um atendimento personalizado com preços justos e condições especiais.

Nadia Manganeli Confecções, está com sede própria num espaço mais amplo, ambiente climatizado, acolhedor e num estilo que faz lembrar a “própria casa”, pois a boa anergia da empresária e das suas colaboradoras Nilce e Laura é incrivelmente contagiante.

Produtos oferecidos:



• Confecções feminina e masculina adulto: tamanhos do PP ao G3;

• Confecções infantis: do bebê ao tamanho 18;

• moda íntima: lingeries, cuecas e meias;

• Pijamas adulto e infantil;

• Consutora Natura e boticário – perfumaria, cosméticos e beleza;

• Acessórios: bolsas, óculos, canecas…

• Jogos de cama.



A empresa trabalha com marcas renomadas, dentre elas destacam-se no adulto: Malwee, Enfim, Biamar, Anselmi, Lupo e na linha infantil: Malwee Kids, Carinhoso, Pimpolho, Looc Boo, Kukiê.

São confecções para todos os estilos, do básico ao casual e até mesmo para grandes ocasiões.

Quem é Nadia Manganeli?



Nadia Mileni dos Santos Manganeli, tem 34 anos, é filha de José Agassis da Silva Manganeli e Maria Elma dos Santos Manganeli (in memorian), irmã de Gerson, Glaucia e Miriam.

Casada com Rudimar dos Santos Flores (gerente administrativo), seu amor e amigo que sempre a incentivou e apoiou. Juntos construíram uma história linda de amor, superação, sonhos e realizações. Pais da linda e adorável Rafaela, que mesmo com nove anos de idade já demonstra o interesse nos negócios, sempre ajudando a mamãe na loja, fazendo fotos dos looks e novidades, auxiliando nas lives, uma verdadeira companheira.

Trajetória de Nadia:



Desde criança seus pais sempre tiveram comércio (mercado, açougue) no Bairro Santos Dumont.

Educada numa família com mais três irmãos (Gerson, Glaucia e Miriam), Nadia se enche de orgulho pois desde sempre, lembra de todos envolvidos no segmento de vendas.

O pai, Seu José, plantava para fora e trazia os produtos para vender na cidade, em feiras da agricultura familiar, a mãe “Dona Elma”, muito forte e dedicada, aproveitava e fazia pães caseiros, bolachinhas e doces em calda, para serem comercializados, não somente nas feiras, mas também de porta em porta e cresceram desta forma, cientes que, para conquistar o que se almeja era e é preciso muito trabalho, manter a alegria e a motivação daqueles que jamais deixaram faltar os princípios básicos como o amor, respeito, lealdade e determinação. Nadia lembra e destaca que era muito divertido: “eu e meus irmãos, seguimos os ensinamentos dos nossos pais. Cada um seguiu o caminho voltado para os negócios. Meu irmão Gerson juntamente com sua família, atua na zona leste com mercado, açougue e floricultura, a irmã Glaucia atua no segmento confeiteiro, com doces, tortas, salgados, a irmã Miriam trabalha com jóias e eu escolhi trabalhar com confecções para todos os públicos”.

Como surgiu a ideia?

Em 2009 ao concluir o Curso de Tecnologia e Agropecuária e Sistemas de Produção na UERGS, Nadia foi trabalhar no mercado do irmão por dois anos e meio Após esse período, saiu com a ideia inicial de morar no interior do município, juntamente com o seu esposo.

Em 2012, já à espera da filha Rafaela, mudou os planos e teve a ideia de vender lingeries da MH Moda íntima, a ideia deu tão certo que viu a posssibilidade em investir um pouco mais e revender outras marcas. “Minha loja era dentro do carro (risos), eu ia de casa em casa, tudo que o cliente precisava eu tinha, e se por acaso não tivesse ali no momento, eu providenciava, afinal empreender requer muita dedicação” – comenta Nadia.

Em 2014 e já com clientes fiéis, investiu em confecções, comprando algumas peças de blusas e o resultado foi surpreendente e ali foi o divisor de águas na sua vida. “Me encantei com esse universo que além de contribuir com a renda da minha família, contribuía com a auto-estima dos meus clientes, sentir a alegria deles quando eu apresentava peças que combinavam com o estilo de cada um, uma satisfação que me enchia de orgulho” – destaca.

Vendo a demanda de pedidos, as indicações e o famoso “boca a boca”, a jovem transformou um dos ambientes da sua casa, antes situado no Bairro Promorar em loja, para proporcionar aos clientes, melhor atendimento e com horário diferenciado para aqueles que só poderiam após o seu expediente.

Evolução:



Após quase uma década de muito trabalho, sonhos e conquistas, neste ano, veio a oportunidade de conquistar um espaço que pudesse ter a loja exclusiva para receber e atender seus clientes, totalmente independente, porém anexo à sua casa, agora situada no Bairro Medianeira.

Agradecimento:

A Loja Nadia Manganeli Confecções possui clientes de todos os cantos da cidade, muitos deles que a acompanham desde o início da sua trajetória.

O agradecimento muito especial segue a todos que sempre a incentivaram, a Deus pelas bençãos alcançadas, à família, em especial às irmãs Miriam e Glaucia. Miriam que por inúmeras vezes à ajudou nos atendimentos, e à Glaucia que sempre esteve junto e principalmente ajudando no cuidado com a pequena Rafaela. À sobrinha Flávia, incansável na organização dos looks nos dias de lives. Ao esposo Rudimar, pelo amor, confiança, cumplicidade e compreensão em todos os momentos e, principalmente aos pais Seu José e dona Elma, pessoas que ensinaram o valor da família, trabalhadores, simples, honestos e de um coração enorme.

À sua mãe que mesmo onde estiver, deve estar orgullhosa do sucesso da filha e dos irmãos, pois mesmo na sua simplicidade, era um ser humano de fibra, forte, que sempre trabalhou, educou os filhos com muito amor, preparando-os para seguir o caminho do bem, desejando um futuro repletos de boas oportunidades e sentimentos.

Loja Nadia Manganeli Confecções



Em novo endereço:

Rua Ema Silveira Ribeiro, 29 (anexo) – Bairro medianeira nos fundos do Motel Daponti

Telefone/ Whatsapp: 55 9 9604 0316

Instagran: nadia_manganeli_confecções

Facebook: Nadia Manganeli Confecções

Aline M. Kunz