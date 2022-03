Alegrete fecha fevereiro com saldo positivo de empregos

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

No mês de fevereiro, de acordo com dados CAGED – cadastro geral de empregados e desempregados, Alegrete fechou com saldo positivo de 111 pessoas.

Ou seja, foram 489 pessoas admitidas e 378 desligadas de suas atividades laborais em Alegrete, fechando o mês de fevereiro com saldo positivo.

O setor que mais demitiu foi o comércio e o que mais empregou pessoas em Alegrete foi a indústria. Nesse mês registra-se e o início da colheita e beneficiamento de arroz nas indústrias do Município.

Foram 320 homens e 165 mulheres na faixa etária de 40 a 49 anos dentre os admitidos. E destes 327 tinham ensino médio completo; 18 superior incompleto e 27 superior completo.

No grupo dos que sofreram desligamentos neste período estão: 234 homens e 144 mulheres na faixa etária entre 18 e 24 anos- Destes, 22 tinham ensino médio; 23 superior incompleto; 33 superior completo

A secretária de Desenvolvimento Econômico Caroline Figueiredo diz que os indicadores do CAGED confirmam o cenário atual de desenvolvimento econômico do município.

-Mesmo diante das adversidades como a estiagem, que indiscutivelmente atingiu a nossa matriz econômica e consequentemente os demais setores. Novas empresas estão sendo criadas e muitos negócios sendo formalizados e alavancados, impactando na contratação de mão de obra, considera.

Alegrete está se consolidando como importante polo de desenvolvimento regional, com agronegócio em evidência e também outras atividades econômicas como o das energias renováveis, comércio e serviços.