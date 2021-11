Fraudes pela Internet se renovam a cada dia

Entre as incontáveis situações que já foram publicadas em relação a golpes, nesta última semana, mais uma alegretense foi alvo de estelionatários.

Nesta ação, os criminosos ludibriaram a vítima a fazendo acreditar que estava passando os dados para a empresa do cartão de crédito que tem chamado Mercado Pago. A moradora do bairro Restinga, recebeu uma mensagem solicitando que ela entrasse em contato por um número repassado pelos golpistas. Assim que a vítima casdastrou e baixou um aplicativo via app, a logo era do Mercado Pago e havia muitas opções de serviços, ela fez a solicitação da fatura.

Pouco tempo depois, a pessoa que se passava por funcionário da empresa disse que ela iria receber um código e teria que repassar a ele para que pudesse enviar a fatura. A alegretense enviou os seis dígitos do código e, algumas horas depois, percebeu que algumas transações tinham sido realizadas através do seu cartão. Transferências realizadas através do PIX. A vítima entrou em contato com o SAC do Cartão Mercado Pago explicou a situação e foi bloqueada por 48h, além de ter sido orientada a realizar o registro na Delegacia de Polícia.