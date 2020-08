Alegrete: Fórum volta a fechar as portas

Compartilhe









Com a bandeira vermelha, novamente o Fórum interrompeu seu serviços em Alegrete.

Até a próxima terça-feira enquanto perdurar a bandeira vermelha, o Fórum estará fechado.

O atendimento, via online, que vinha sendo feito mediante agendamento, por parte dos advogados, seguia uma série de regras de distanciamento, dentro do prédio. As medidas, desde a entrada são para evitar todo e qualquer tipo de aglomeração e disseminação do novo coronavírus.

O atendimento, online, continua na Comarca de Alegrete e nos cartórios atuam servidores de sobreaviso. Os prazos dos processos físicos foram suspensos até o dia 24 de agosto.

Na Vara Criminal, as audiências, no formato home oficce, continuam normalmente. E em caso de necessidade os testemunhas são ouvidos com todos os protocolos exigidos.

Vera Soares Pedroso