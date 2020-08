4ª RT promove concurso fotográfico para valorizar o Marco das Três Divisas

Compartilhe









O patrimônio cultural é caracterizado por um conjunto de bens materiais e imateriais que caracterizam o comportamento e a formação, no decorrer do tempo, de uma sociedade específica, sendo reconhecidos e valorados. Para valorizar esse trabalho de preservação, comemora-se no dia 17 de agosto, o Dia Nacional do Patrimônio Cultural.

Desta forma, 4ª RT lançou em homenagem ao Monumento ao Tradicionalismo – Marco das Três Divisas, local onde é distribuída a Chama Crioula para os municípios que compõem a 4ª Região Tradicionalista, o I Concurso de Fotografia .

O Concurso de Fotografia da 4ª Região Tradicionalista é uma ação exclusivamente cultural,

recreativa e social, sendo a participação voluntária e desvinculada da aquisição de qualquer

bem, serviço ou direito. Ao realizar a inscrição da fotografia, a 4ª Região Tradicionalista poderá

realizar a publicação, impressão e divulgação da imagem.

De acordo com o regulamento, o objetivo é despertar nos tradicionalistas o interesse pelo tema, à cidadania, participação social e cultural, por meio do resgate e do debate desses assuntos nos ambientes familiares. Além de incentivar a arte da fotografia e estimular o surgimento de novos talentos, assim como, promover o resgate de momento históricos da nossa região tradicionalista e homenagear o Monumento ao Tradicionalismo – Marco das Três Divisas.

Sobre o Monumento:

Como fonte de união e preservação da história viva marcando a tradição destes pagos,

encontra-se o “Monumento ao Tradicionalismo – Marco das Três Divisas”, monumento

construído na localidade da Harmonia, em um triângulo territorial às margens da BR 290 –

Rodovia Osvaldo Aranha.

Para mais informações, acesse o regulamento no link abaixo:



