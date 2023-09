Alegrete honra a tradição gaúcha com chegada da Chama Crioula

Ao som da corneta e conduzida por César Silveira, a chama, símbolo dos Festejos, marcou o início dos Festejos na Terceira Capital Farroupilha.

Um bom público, já que o tempo colaborou, esteve na Getúlio Vargas prestigiando esse momento especial a todos os gaúchos, neste dia 14. Prendas e peões de todas as idades integraram a cavalgada da chama. Logo após o hasteamento das bandeiras, ao som do hino nacional, aconteceu o acendimento oficial da chama no Monumento do Expedicionário, pelo prefeito Márcio Amaral. Na sequência, ele recebeu das mãos do presidente da Câmara de Vereadores, Luciano Belmonte, a centelha que foi conduzida ao DTG Antônio José de Vargas, no Centro Administrativo Municipal.

Cléo Trindade, Coordenador dos Festejos, disse que nem mesmo o adiamento da solenidade para esta quinta-feira tirou o brilho e a importância deste momento tão especial para a cultura gaúcha. Já o Prefeito saudou a todos que estiveram empenhados na condução desta chama, desde Cristal até nosso Município, destacando o quanto devemos valorizar nossa cultura. E anunciou que em 2024 a chama será gerada aqui em Alegrete. O presidente da 4ª RT, Jaime Vieira, enalteceu todos os cavalarianos que passaram por várias intempéries e que honram a tradição, acrescentando que se emocionou ao chegar na cidade e ver as ruas tomadas pelos tradicionalistas e prendas. Falou da importância do executivo e elogiou o Prefeito Márcio Amaral por incentivar a cultura, assim como acrescentou o trabalho realizado pelo coordenador Cléo Trindade.

Com este ato, em que todas as entidades pegaram uma centelha da chama para levar a todos os 16 CTGs e 64 piquetes, Alegrete iniciou oficialmente a vivência intensa dos festejos de 2023.