Alegrete: Ibirapuitã entra em cota de atenção e famílias são atendidas pela Defesa Civil

Na medição das 10h desta quinta-feira (09), o nível do Rio Ibirapuitã entrou em cota de atenção, atingindo 7,50 metros. O dia registrou 20 mm de chuva, que cessou por volta das 14h no município, que, nas últimas 48 horas, acumula um total de 162,6 mm.

De acordo com o diretor da Defesa Civil em Alegrete, Adão Roberto, quatro famílias das localidades do Rincão do 29 e Passo Novo foram atendidas. Elas tiveram parte de suas propriedades danificadas pela ação do temporal que assolou a região. Segundo o servidor, as pessoas foram acolhidas em casas de familiares e receberam apoio do órgão.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

No município, foram realizados atendimentos com entrega e colocação de lonas. Os bairros mapeados pela Defesa Civil são: Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Bairro Macedo, Restinga, Sepé Tiaraju, Nossa Senhora da Conceição, Saint Pastous, Distrito do Passo Novo e Maria do Carmo. “Estamos atentos a esses locais e a eventuais pedidos de ajuda”, destacou o diretor.

O nível do rio continua em elevação. Na medição das 16h, atingiu 7,90 metros e, conforme a última vistoria da Defesa Civil realizada nesta tarde, começa a perder força gradualmente. A cota de alerta é de 8,50 metros. O Ibirapuitã é o único rio em cota de atenção na região. Em Santana do Livramento, o acumulado nas últimas 24 horas foi de 9 mm, e nas últimas 48 horas, 40,4 mm — volume que afasta a possibilidade de uma enchente em Alegrete.