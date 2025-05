Caso Isabelly | Menina é velada e sepultada em São Gabriel

Share on Email

As despedidas ocorreram na Capela 2 da Santa Casa de Caridade desde às 23 horas e ela foi sepultada no final da manhã, mas não houve divulgação de nota de falecimento nas mídias locais.

Isabelly faleceu após ser transferida para Santa Maria devido à gravidade dos ferimentos, decorrentes de possível espancamento e abuso sexual. Os pais, José Lindomar Brezolin, de 55 anos, e Elisa Oliveira, de 36, estão presos no Presídio Estadual de São Gabriel, e a Polícia Civil solicitou a conversão da prisão temporária para preventiva.

Segundo o delegado Daniel Severo, a menina pode ter sido agredida no fim de semana, e a mãe relatou, em depoimento, que o pai apresentava comportamentos inadequados com a filha. A vítima teria demonstrado sinais compatíveis com trauma severo, mas é algo que só a perícia pode confirmar. O caso comoveu a comunidade e repercutiu em todo o Estado, ocorrendo 44 dias após outro crime brutal que vitimou o menino Théo Felber, também causado pelo genitor.

Por Site Caderno7