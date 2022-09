Alegrete intensifica ações de vacinação contra a poliomielite

A Secretaria de Saúde (SMS), promove mais uma iniciativa visando a melhora na cobertura vacinal contra a poliomielite no município nesta quinta-feira, 22.

Mediante o risco da reintrodução da poliomielite no Brasil, através de alerta do Ministério da Saúde, as ESFs Dr. Romário, Prado, Vila Nova e Centro Social Urbano proverão a vacinação exclusiva para crianças entre 1 e menores de 5 anos (4 anos 11 meses e 29 dias), com horário estendido das 7h30 às 17h.