Alegrete intensifica combate ao Aedes aegypti em 2024: novas estratégias e tecnologias implementadas

Ações que foram de suma importância para iniciar o ano de 2024 com intenso combate ao mosquito Aedes Aegypti, causador da dengue e outras doenças, no mês de janeiro, por meio da Secretaria de Saúde – Controle de Vetores, conforme a Secretária de Saúde Haracélli Fontoura, o trabalho vem sendo realizado com especial atenção aos pontos estratégicos e regiões de maior risco à proliferação do mosquito, com a aplicação de larvicida, e borrifação espacial e residual, objetivando eliminar as larvas do mosquito antes que se desenvolvam e se tornem vetores da doença e eliminar o mosquito adulto Aedes aegypti, transmissor.

Em seguida, a equipe procede à visita casa a casa nos imóveis próximos a locais com maiores riscos de transmissão e com potencial elevado de reprodução, levando informações pertinentes ao combate à Dengue aos moradores.

Segundo o chefe de Vigilância Ambiental em Saúde Rodrigo Azevedo, a conscientização da população é uma peça chave no controle da proliferação do Aedes e a participação ativa da comunidade é essencial nesse processo, pois temos encontrado muitas residencias e terrenos baldios com criadouros de mosquitos, e que a população não descarte pneus e lixos em locais irregulares. Para denúncias podem entrar em contado pelos números: 55 3426-2908, 55 3120-1087 ou 99158-4911, das 7h30 às 17h30, ou direto no endereço : Visconde de Tamandaré, 649 de segunda-feira a sexta-feira.

O Estado registrou em 2022, até o momento, 65.290 casos confirmados de dengue e 66 óbitos provocados pela doença, a maior incidência da série histórica desde 2011, quando começou o levantamento. De acordo com a secretária da Saúde, Arita Bergmann, o número de casos aumentou “assustadoramente”.

No ano de 2023 Alegrete registrou 932 notificações, sendo confirmados 215 casos autoctones e 04 importados. E foram eliminados 1854 focos positivos para aedes. Ja nesse ano de 2024, Alegrete possui 2 casos confirmados, e 19 notificações e 467 focos positivos para aedes eliminados.

Novas tecnologias



Para qualificar as ações de controle e monitoramento do mosquito Aedes aegypti, será implelntado em Alegrete no segundo semestre de 2024, Ovitrampas, são armadilhas que monitoram a presença do Aedes aegyti em determinadas regiões, que usa levedo de cerveja para atrair a fêmea do mosquito. Elas serão utilizadas para mapear as áreas de maior risco e intensificar demais ações de prevenção nessas áreas.

Desde fevefeiro, em parceria com SES e 10° CRS, está sendo feita a Borrifação Residual Intradomiciliar (BRI-Aedes) trata-se da aplicação de inseticida com efeito residual dentro dos domicílios ou de locais que podem ser considerados estratégicos ou de maior risco, a fim de eliminar as formas aladas do mosquito. A estratégia é complementar às medidas de controle da proliferação do Aedes aegypti.

Orienta-se que a população redobre os cuidados e combate à dengue em nossa cidade, pois o Brasil caminhará para uma epidemia se não combaterem.

A Secretaria de Saúde reforça que a população deve procurar atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas. Desta forma, evita-se o agravamento da doença e a possível evolução para óbito.



Principais sintomas



• febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos)

• dor de cabeça

• dor no corpo

• dor nas articulações

• mal-estar geral

• náusea

• vômito

• diarreia

• manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira



Medidas de prevenção à proliferação e circulação do Aedes aegypti, como limpeza e revisão das áreas internas e externas das residências e eliminação dos objetos com água parada, são ações que impedem o mosquito de nascer, cortando o ciclo de vida na fase aquática. O uso de repelente também é recomendado para maior proteção individual contra o Aedes aegypti.

Faça sua parte